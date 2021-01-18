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Зеленський про вакцинацію від COVID: це виклик для всього світу

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає кампанію з вакцинації від COVID викликом для всього світу. На його думку, українці повинні знати, кого будуть вакцинувати в першу чергу.

Про це він заявив на селекторній нараді з членами уряду, передає сайт президента.

За його словами, першими повинні бути вакциновані медичні працівники, військові, люди похилого віку, оскільки вони - в основній групі ризику.

"Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона буде відбуватися, і знати, що держава буде піклуватися про них. Вакцинація - це виклик для всього світу, і скрізь, в кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами. Ми повинні в першу чергу думати про людей", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що комерційна вакцинація в Україні буде проводитися паралельно з державною. А перші партії мають надійти не пізніше лютого. До цього стало відомо, що Україна вийшла на фінальну стадію переговорів з AstraZeneca.

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Новини України Володимир ЗеленськийвакцинацияCOVID-19