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Зеленский о вакцинации от COVID: это вызов для всего мира

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает кампанию по вакцинации от COVID вызовом для всего мира. По его мнению, украинцы должны знать, кого будут вакцинировать в первую очередь.

Об этом он заявил на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента.

По его словам, первыми должны быть вакцинированы медицинские работники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска.

"Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что государство будет о них заботиться. Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может сразу получить три разные вакцины от COVID.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что коммерческая вакцинация в Украине будет проводиться параллельно с государственной. А первые партии должны поступить не позднее февраля. До этого стало известно, что Украина вышла на финальную стадию переговоров с AstraZeneca.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийвакцинацияCOVID-19