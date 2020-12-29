ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський звільнив голову Черкаської області

Новость на русском → Черкаська область, Вівторок 29 грудня 2020 21:55
Зеленський звільнив голову Черкаської області Фото: Віктор Гусак (t.me/sergiychuk_sergey)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ був підписаний 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Наголошується, що Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою. На посаді він пробув чотири місяці.

Ще одним указом глава держави призначив тимчасового виконуючого обов'язки голови Черкаської ОДА. Ним став Віктор Гусак.

Зазначимо, Віктор Гусак до призначення був заступником голови Черкаської ОДА. Довгий час працював на посадах в державних структурах фінансової сфери.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кабінет міністрів погодив призначення Сергійчука головою Черкаської ОДА.

Крім того, раніше Зеленський призначив нового голову Запорізької обласної державної адміністрації, ним став Олександр Старух, який вже очолював обласну адміністрацію з вересня 2008 по березень 2010 року.

Додамо, що раніше президент призначив Андрія Бойчука новим головою Івано-Франківської ОДА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Областная государственная администрация Черкасская область
NEWS
Україна очікує перші поставки вакцини за програмою COVAX у березні
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Україна очікує перші поставки вакцини за програмою COVAX у березні
DAILY
Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"