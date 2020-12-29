Зеленский уволил главу Черкасской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был подписан 29 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению. На должности он пробыл четыре месяца.

Еще одним указом глава государства назначил временного исполняющего обязанности главы Черкасской ОГА. Им стал Виктор Гусак.

Отметим, Виктор Гусак до назначения был заместителем главы Черкасской ОГА. Долгое время работал на должностях в государственных структурах финансовой сферы.

Напомним, в конце августа Кабинет министров согласовал назначение Сергийчука главой Черкасской ОГА.

Кроме того, ранее Зеленский назначил нового главу Запорожской областной государственной администрации, им стал Александр Старух, который уже возглавлял областную администрацию с сентября 2008 по март 2010 года.

Добавим, что ранее президент назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской ОГА.