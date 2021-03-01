Зеленський затвердив санкції проти Захарченка та ще дев'яти військових

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти колишніх чиновників і військовослужбовців, які зрадили Україну. У цей список потрапив екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-голова СБУ Олександр Якименко.
В список санкцій потрапили:
Всі ці особи, які опинилися у списку, були позбавлені всіх держаних нагород та звань.
"Підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі президента.
Минулого тижня під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти них вводяться максимальні, по 13 пунктам.
Раніше РНБО ввела санкції проти екс-глави СБУ Якименко та ще дев'яти військових.
Зазначимо, Данілов анонсував ще одне засідання РНБО.