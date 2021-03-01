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Зеленский утвердил санкции против Захарченко и еще девяти военных

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украину. В этот список попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Указ опубликован на сайте Офиса президента.

В список санкций попали:

  • бывший глава СБУ Александр Якименко;
  • бывший министр МВД Виталий Захарченко;
  • бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский;
  • бывший генерал-майор Станислав Шапортов;
  • бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур;
  • бывший генерал-майор Юрий Катовский;
  • бывший генерал-майор Владимир Товский;
  • бывший генерал-майор Валентин Ханжа;
  • бывший вице-адмирал Сергей Елисеев;
  • бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур.

Все эти лица, оказавшиеся в списке, лишены всех государственных наград и званий.

"Поддержать внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.

На прошлой неделе во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против них вводятся максимальные, по 13 пунктам.

Ранее СНБО ввел санкции против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных.

Отметим, Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО.

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