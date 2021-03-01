Зеленский утвердил санкции против Захарченко и еще девяти военных

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украину. В этот список попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.
В список санкций попали:
Все эти лица, оказавшиеся в списке, лишены всех государственных наград и званий.
"Поддержать внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.
На прошлой неделе во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против них вводятся максимальные, по 13 пунктам.
Ранее СНБО ввел санкции против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных.