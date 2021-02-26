РНБО вводить санкції проти екс-глави СБУ Якименко та ще дев'яти військових

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна вводить санкції проти посадових осіб, які зрадили країну. У цей список потрапили десть осіб.

Про це Данілов заявив на брифінгу .

"Сьогодні ми розглядали питання щодо тих посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу країну. Було прийнято рішення щодо десяти осіб", - заявив він.

Зокрема, санкції вводяться проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-глави СБУ Олександра Якименко. А також:

колишнього контрадмірала Дениса Березовського,

колишнього генерал-майора Станіслава Шапортова,

колишнього генерала-майора юстиції Сергія Нянчура,

колишнього генерал-майора Юрія Катовского,

колишнього генерал-майора Володимира Товского,

колишнього генерал-майора Валентина Ханжі,

колишнього віце-адмірала Сергія Єлісєєва,

колишнього контрадмірала Дмитро Шакура.

"Всі ці десять осіб позбавлені всіх державних нагород, звань. У них немає жодного українського звання", - додав він.

За словами Данілова, санкції проти них вводять максимальні, за 13 пунктами.