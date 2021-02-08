Зеленський затвердив план допуску іноземних військ в Україну

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, затвердив план допуску іноземних військових на території України для проведення навчань у 2021 році. Глава держави підписав закон № 1131-9, який парламент схвалив наприкінці січня.
"Ухвалення цього документа зумовлене необхідністю виконання процедур, передбачених Конституцією, щодо схвалення рішення глави держави про допуск підрозділів інших держав на територію України", - пояснили в ОП.
Цього року в Україні планується проведення 8 багатонаціональних військових навчань. До участі у цих навчання планують залучити близько 11 тисяч іноземних військових. Мова йде про:
Підписаний президентом документ також містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України. У цих навчаннях також братимуть участь країни НАТО та Грузія.
Нагадаємо, законопроект про допуск іноземних військових підтримали 325 народних депутатів.
Додамо, минулого року на фінансування військових навчань в Україні виділили понад 63 млн гривень.