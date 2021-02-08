Зеленський затвердив план допуску іноземних військ в Україну

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, затвердив план допуску іноземних військових на території України для проведення навчань у 2021 році. Глава держави підписав закон № 1131-9, який парламент схвалив наприкінці січня.

"Ухвалення цього документа зумовлене необхідністю виконання процедур, передбачених Конституцією, щодо схвалення рішення глави держави про допуск підрозділів інших держав на територію України", - пояснили в ОП.

Цього року в Україні планується проведення 8 багатонаціональних військових навчань. До участі у цих навчання планують залучити близько 11 тисяч іноземних військових. Мова йде про:

українсько-американські навчання "Репід Трайдент - 2021",

українсько-британські навчання "Козак Мейс - 2021",

українсько-американські навчання "Сі Бриз - 2021",

українсько-румунські навчання "Ріверайн - 2021",

українсько-британські навчання "Воріер Вотчер - 2021",

українсько-польські навчання "Три Мечі - 2021",

українсько-польські навчання "Сільвер Сейбер - 2021".

Підписаний президентом документ також містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України. У цих навчаннях також братимуть участь країни НАТО та Грузія.