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Зеленський затвердив план допуску іноземних військ в Україну

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, затвердив план допуску іноземних військових на території України для проведення навчань у 2021 році. Глава держави підписав закон № 1131-9, який парламент схвалив наприкінці січня.

Про це повідомив Офіс президента України.

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"Ухвалення цього документа зумовлене необхідністю виконання процедур, передбачених Конституцією, щодо схвалення рішення глави держави про допуск підрозділів інших держав на територію України", - пояснили в ОП.

Цього року в Україні планується проведення 8 багатонаціональних військових навчань. До участі у цих навчання планують залучити близько 11 тисяч іноземних військових. Мова йде про:

  • українсько-американські навчання "Репід Трайдент - 2021",
  • українсько-британські навчання "Козак Мейс - 2021",
  • українсько-американські навчання "Сі Бриз - 2021",
  • українсько-румунські навчання "Ріверайн - 2021",
  • українсько-британські навчання "Воріер Вотчер - 2021",
  • українсько-польські навчання "Три Мечі - 2021",
  • українсько-польські навчання "Сільвер Сейбер - 2021".

Підписаний президентом документ також містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України. У цих навчаннях також братимуть участь країни НАТО та Грузія.

Нагадаємо, законопроект про допуск іноземних військових підтримали 325 народних депутатів.

Додамо, минулого року на фінансування військових навчань в Україні виділили понад 63 млн гривень.

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