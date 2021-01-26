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Рада допустила в Україну іноземних військових на навчання

Новость на русском → Україна, Вівторок 26 січня 2021 11:28
Рада допустила в Україну іноземних військових на навчання Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада дозволила допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі у навчаннях у 2021 році. ВР підтримала відповідний законопроект президента Володимира Зеленського №4499.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 325 нардепів.

На фінансування витрат на підготовку та проведення навчань на території України у цьому році закладають 38 559,44 тисячі гривень.

Йдеться про участь в:

  • українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2021",
  • українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2021",
  • українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2021",
  • українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2021",
  • українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021",
  • українсько-польському навчанні "Три Мечі - 2021",
  • українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2021".

Нагадаємо, раніше комітет рекомендував ВР прийняти цей закон за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, в 2020 році на фінансування навчань в Україні виділили 63 824 300 гривень.

Так, закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну в 2020 році Рада прийняла на початку березня.

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