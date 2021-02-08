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Зеленский утвердил план допуска иностранных войск в Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, утвердил план допуска иностранных военных на территорию Украины для проведения учений в 2021 году. Глава государства подписал закон № 1131-9, который парламент одобрил в конце января.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

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"Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией, по одобрению решение главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины", - пояснили в ОП.

В этом году в Украине планируется проведение 8 многонациональных военных учений. К участию в этих учебы планируют привлечь около 11 тысяч иностранных военных. Речь идет о:

  • украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",
  • украинско-британских учениях "Казак Мейс - 2021",
  • украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021",
  • украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021",
  • украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",
  • украинско-польских учениях "Три Меча - 2021",
  • украинско-польских учениях "Сильвер Сейбер - 2021".

Подписанный президентом документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины. В этих учениях также примут участие страны НАТО и Грузия.

Напомним, законопроект о допуске иностранных военных поддержали 325 народных депутатов.

Добавим, в прошлом году на финансирование военных учений в Украине выделили более 63 млн гривен.

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Новости Украины Владимир Зеленскийвоенные учения
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