Зеленский утвердил план допуска иностранных войск в Украину

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, утвердил план допуска иностранных военных на территорию Украины для проведения учений в 2021 году. Глава государства подписал закон № 1131-9, который парламент одобрил в конце января.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
"Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией, по одобрению решение главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины", - пояснили в ОП.
В этом году в Украине планируется проведение 8 многонациональных военных учений. К участию в этих учебы планируют привлечь около 11 тысяч иностранных военных. Речь идет о:
Подписанный президентом документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины. В этих учениях также примут участие страны НАТО и Грузия.
Напомним, законопроект о допуске иностранных военных поддержали 325 народных депутатов.
Добавим, в прошлом году на финансирование военных учений в Украине выделили более 63 млн гривен.