Зеленський: санкції проти каналів ввели відразу, як з'явилися підстави

Санкції проти каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK ввели відразу після того, як з'явилися конкретні підстави. Причиною стала "відверта і маніпулятивна пропаганда".

Про це у своєму Facebook повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, рішення про санкції проти нардепа Тараса Козака та його трьох телеканалів було прийнято відразу після того, як з'явилися конкретні підстави для цього.

"Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну і законну відповідь", - додав Зеленський.

До цього він, коментуючи санкції, заявляв, що канали закрили за пропаганду, яку фінансує Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента РБК-Україна заявили, що телеканалам NewsOne, ZIK та "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

Відзначимо, вищевказані канали вже не ведуть мовлення в ефірі. На даний момент трансляція доступна на YouTube.