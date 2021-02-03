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Зеленский: санкции против каналов ввели сразу, как появились основания

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 13:12
Зеленский: санкции против каналов ввели сразу, как появились основания Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK ввели сразу после того, как появились конкретные основания. Причиной стала "откровенная и манипулятивная пропаганда".

Об этом в своем Facebook сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, решение о санкциях против нардепа Тараса Козака и его трех телеканалов было принято сразу после того, как появились конкретные основания для этого.

"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - добавил Зеленский.

До этого он, комментируя санкции, заявлял, что каналы закрыли за пропаганду, которую финансирует Российская Федерация.

Напомним, ранее в Офисе президента РБК-Украина заявили, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.

Отметим, вышеуказанные каналы уже не вещают в эфире. На данный момент трансляция доступна на YouTube.

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