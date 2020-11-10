Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: зачепили тему "Нормандії"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. В ньому обговорювали теми "Нормандської четвірки".
Про це президент повідомив у Twitter.
Він заявив про важливість підтримки Німеччиною, а також Францією мирних ініціатив України.
"Був дуже радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччини і Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжувати переговори в "Нормандської четвірці", - написав президент.
Також Зеленський побажав Німеччини успішної боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, минулого тижня українська делегація у ТКГ представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".
Як пояснив в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, український план врегулювання на Донбасі увійде пункт про те, що Росія повинна скасувати укази про спрощене отримання громадянства.