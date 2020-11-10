Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: затронули тему "Нормандии"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В нем обсуждали темы "Нормандской четверки".
Об этом президент сообщил в Twitter.
Он заявил о важности поддержки Германией, а также Францией мирных инициатив Украины.
"Был очень рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжать переговоры в "Нормандской четверке", - написал президент.
Также Зеленский пожелал Германии успешной борьбы с коронавирусом.
Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".
Как объяснил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр Алексей Резников, украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.