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Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: затронули тему "Нормандии"

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В нем обсуждали темы "Нормандской четверки".

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Об этом президент сообщил в Twitter.

Он заявил о важности поддержки Германией, а также Францией мирных инициатив Украины.

"Был очень рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжать переговоры в "Нормандской четверке", - написал президент.

Также Зеленский пожелал Германии успешной борьбы с коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".

Как объяснил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр Алексей Резников, украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.

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