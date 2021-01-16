Зеленський провів перестановки в керівництві СБУ. Хто позбувся посад

призначив Ігоря Осипчука головою управління СБУ у Львівській області. До цього призначення Осипчук більше року керував управлінням СБУ в Кіровградській області. Колишній керівник Львівського СБУ Юрій Гончаров пробув на посаді лише дев'ять місяців;
призначив Дмитра Нєвєдрова керівником СБУ в Миколаївській області;
Олександра Наконечного - керівником управління СБУ в Кировогодской області;
звільнив Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії СБУ. Його посаду займе Андрій Черняк. Кудінов обіймав свою посаду з 2016 року;
призначив Олександра Куксу головою департаменту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика.