RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський провів перестановки в керівництві СБУ. Хто позбувся посад

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок в Службі безпеки України. Вони стосуються керівників обласних управлінь, Національної академії та одного департаменту СБУ.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

У своїх указах Зеленський:

  • призначив Ігоря Осипчука головою управління СБУ у Львівській області. До цього призначення Осипчук більше року керував управлінням СБУ в Кіровградській області. Колишній керівник Львівського СБУ Юрій Гончаров пробув на посаді лише дев'ять місяців;
  • призначив Дмитра Нєвєдрова керівником СБУ в Миколаївській області;
  • Олександра Наконечного - керівником управління СБУ в Кировогодской області;
  • звільнив Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії СБУ. Його посаду займе Андрій Черняк. Кудінов обіймав свою посаду з 2016 року;
  • призначив Олександра Куксу головою департаменту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика.

У п'ятницю повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання врегулювання на Донбасі. Зеленський поскаржився на відсутність прогресу у процесі мирного врегулювання.

Крім цього, Зеленський на цьому тижні видав указ про направлення українських військових у Косово. Військові приєднаються до миротворчої місії ООН.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки України