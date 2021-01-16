Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ. Кто лишился должностей

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины. Они касаются руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В своих указах Зеленский:

назначил Игоря Осипчука главой управления СБУ во Львовской области. До этого назначения Осипчук более года руководил управлением СБУ в Кировградской области. Прежний руководитель Львовского СБУ Юрий Гончаров пробыл в должности только девять месяцев;

назначил Дмитрия Неведрова руководителем СБУ в Николаевской области;

Александра Наконечного - руководителем управления СБУ в Кировогодской области;

уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии СБУ. Его должность займет Андрей Черняк. Кудинов занимал свою должность с 2016 года;

назначил Александра Куксу главой департамента национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика.

В пятницу сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования на Донбассе. Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования.

Кроме этого, Зеленский на этой неделе издал указ о направлении украинских военных в Косово. Военные присоединятся к миротворческой миссии ООН.