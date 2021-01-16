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Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ. Кто лишился должностей

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины. Они касаются руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В своих указах Зеленский:

  • назначил Игоря Осипчука главой управления СБУ во Львовской области. До этого назначения Осипчук более года руководил управлением СБУ в Кировградской области. Прежний руководитель Львовского СБУ Юрий Гончаров пробыл в должности только девять месяцев;
  • назначил Дмитрия Неведрова руководителем СБУ в Николаевской области;
  • Александра Наконечного - руководителем управления СБУ в Кировогодской области;
  • уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии СБУ. Его должность займет Андрей Черняк. Кудинов занимал свою должность с 2016 года;
  • назначил Александра Куксу главой департамента национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика.

В пятницу сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования на Донбассе. Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования.

Кроме этого, Зеленский на этой неделе издал указ о направлении украинских военных в Косово. Военные присоединятся к миротворческой миссии ООН.

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