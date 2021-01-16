Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ. Кто лишился должностей

назначил Игоря Осипчука главой управления СБУ во Львовской области. До этого назначения Осипчук более года руководил управлением СБУ в Кировградской области. Прежний руководитель Львовского СБУ Юрий Гончаров пробыл в должности только девять месяцев;
назначил Дмитрия Неведрова руководителем СБУ в Николаевской области;
Александра Наконечного - руководителем управления СБУ в Кировогодской области;
уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии СБУ. Его должность займет Андрей Черняк. Кудинов занимал свою должность с 2016 года;
назначил Александра Куксу главой департамента национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика.