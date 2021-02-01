Зеленський проти повернення ядерного статусу Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає неправильним повернути Україні ядерний статус. Він сподівається, що у світі переможе цивілізація.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, перадає прес-служба Офісу президента.

Зеленський вважає, що Україна хоче побудувати демократичну, цивілізовану країну. За його словами, українці "повинні залишатися людьми".

"Я вважаю, що сьогодні це (повернення ядерного статусу Україні, - ред.) неправильно робити. Все-таки ми повинні не перетворюватися з людей на звірів", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав зрадою невиконання Будапештського меморандуму. У XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила, вважає він.

Також Володимир Зеленський заявив про стагнацію нормандського процесу.

Зазначимо, віце-прем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, щоб зупинити президента Російської Федерації Володимира Путіна, Захід повинен переглянути Будапештський меморандум 1994 року. У Кабміні вважають це кроком у правильному напрямку.