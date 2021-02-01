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Нормандський формат у стагнації. Зеленський назвав причини

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 11:28
Нормандський формат у стагнації. Зеленський назвав причини Фото: "нормандська четвірка" (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив про стагнацію нормандського процесу. Він назвав причиною небажання Російської Федерації крокувати вперед.

Про це заявив український лідер в інтерв'ю Axios, перадає прес-служба Офісу президента.

За його словами, війна між країнами має закінчитись, Україна повинна повернути своїх людей і території.

"Дійсно, я вважаю, що якщо буде продовжуватись стагнація нормандського формату - а причин для цього багато: спочатку був COVID, і шість-сім місяців ми чули, що через COVID ми не можемо збиратися - були відеозустрічі в мінському форматі і навіть були відеозустрічі радників нормандського процесу... Але все це - балачки", - заявив він.

За його словами, після парижського саміту був якийсь процес, але потім пішла стагнація.

Нагадаємо, в кінці січня відбулася чергова зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Україну на нормандських переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сторони ні про що не домовились, буде нова зустріч.

Зазначимо, в російському МЗС назвали умову розширення нормандського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі.

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