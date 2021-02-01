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Зеленский против возвращения ядерного статуса Украине

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 12:44
Зеленский против возвращения ядерного статуса Украине Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский считает неправильным вернуть Украине ядерный статус. Он надеется, что в мире победит цивилизация.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский считает, что Украина хочет построить демократическую, цивилизованную страну. По его словам, украинцы "должны оставаться людьми".

"Я считаю, что сегодня это (возвращение ядерного статуса Украине, - ред.) неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума. В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила, считает он.

Также Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса.

Отметим, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, чтобы остановить президента Российской Федерации Владимира Путина, Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года. В Кабмине считают это шагом в правильном направлении.

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