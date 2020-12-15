Продовження особливого статусу Донбасу допоможе врегулювати ситуацію на Сході, - ТКГ

Українська делегації в Тристоронній контактній групі прокоментувала продовження особливого статусу Донбасу. Вважають, це позитивним кроком.

Про це повідомляє прес-служба делегації.

У заяві говориться, що втрата чинності цього закону може спричинити до звинувачень РФ у зриві мирного врегулювання та підірвати переговорний процес.

"Прийняття законопроекту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей, у зв'язку з чим, пропонується підтримати прийняття зазначеного законопроекту", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №4467.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про продовження особливого статусу Донбасу не мінятимуть перед голосуванням.