Зеленський продовжив відсторонення Тупицького від посади голови КСУ

"Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича з посади судді Конституційного суду України з 28 лютого 2021 строком на один місяць", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в грудні президент вже відсторонював Тупицького терміном на два місяці. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозру в кримінальній справі - його підозрюють у введенні суду в оману і примусі свідка до відмови від дачі показань.

Підозра пов'язана з розслідуванням незаконного привласнення активів Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Це підприємство зараз знаходиться на окупованій території. Тупицький на той момент був головою Донецького апеляційного господарського суду та нібито в судовому порядку сприяв рейдерському захопленню.