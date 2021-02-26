Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский снова отстранил Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда. Срок отстранения продлили на месяц.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Сообщается, что решение принято согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 сроком на один месяц", - говорится в документе.
Напомним, в декабре 2020 президент уже отстранял Тупицкого сроком на два месяца. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.
Подозрение связано с расследованием незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Это предприятие сейчас находится на оккупированной территории. Тупицкий на тот момент был главой Донецкого апелляционного хозяйственного суда и якобы в судебном порядке способствовал рейдерскому захвату.