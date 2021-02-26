Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ

"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 сроком на один месяц", - говорится в документе.

Напомним, в декабре 2020 президент уже отстранял Тупицкого сроком на два месяца. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

Подозрение связано с расследованием незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Это предприятие сейчас находится на оккупированной территории. Тупицкий на тот момент был главой Донецкого апелляционного хозяйственного суда и якобы в судебном порядке способствовал рейдерскому захвату.