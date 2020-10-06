Зеленський прибув до Брюсселя на саміт Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя. Він прийме участь в саміті Україна - Європейський Союз.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зеленський очолює делегацію України. Делегацію ЄС очолює президент Європейської ради Шарль Мішель.
Темами саміту є:
Окрему увагу буде приділено безпековій ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.
Сторони також підпишуть низку фінансових угод між Україною та ЄС у межах Європейського інструменту сусідства.
Нагадаємо, голова Єврокомісії не візьме участь у саміті Україна-ЄС. Вона пішла на самоізоляцію.
Як раніше повідомлялось, саміт пройде 6 жовтня, українська сторона має намір обговорити на ньому розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, оновлення торгової частини Угоди про асоціацію, а також "промисловий безвіз".