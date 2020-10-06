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Зеленський прибув до Брюсселя на саміт Україна-ЄС

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя. Він прийме участь в саміті Україна - Європейський Союз.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський очолює делегацію України. Делегацію ЄС очолює президент Європейської ради Шарль Мішель.

Темами саміту є:

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  • подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію,
  • поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС,
  • співпраця в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19,
  • подальша підтримка з боку ЄС процесу реформ в Україні.

Окрему увагу буде приділено безпековій ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

Сторони також підпишуть низку фінансових угод між Україною та ЄС у межах Європейського інструменту сусідства.

Нагадаємо, голова Єврокомісії не візьме участь у саміті Україна-ЄС. Вона пішла на самоізоляцію.

Як раніше повідомлялось, саміт пройде 6 жовтня, українська сторона має намір обговорити на ньому розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, оновлення торгової частини Угоди про асоціацію, а також "промисловий безвіз".

Прогноз погоди
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Новини України Саміт Україна - ЄСВолодимир Зеленський