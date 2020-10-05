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Голова Єврокомісії не візьме участь у саміті Україна-ЄС

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 05 жовтня 2020 14:17
Голова Єврокомісії не візьме участь у саміті Україна-ЄС Фото: Урсула фон дер Ляйєн (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн не візьме участь в завтрашньому саміті Україна-ЄС. Раніше вона пішла на самоізоляцію через контакти з людиною, у якої підтвердився COVID-19.

Про це повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає SAPO.

За його словами, фон дер Ляйєн скасувала участь у пленарному засіданні Європейського парламенту, а також не буде головувати в той же день на засіданні Колегії комісарів. Там її замінить віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Крім того, вона не буде брати участь у саміті Україна-ЄС. Тут Єврокомісія буде представлена головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

За словами Мамера, у фон дер Ляйєн немає симптомів COVID-19, вона в звичайному порядку проходить тестування два рази на тиждень, по понеділках і четвергах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський поїде до Брюсселя на саміт з Європейським союзом.

Саміт пройде 6 жовтня, українська сторона має намір обговорити на ньому розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, оновлення торгової частини Угоди про асоціацію, а також "промисловий безвіз".

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