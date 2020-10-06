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Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Украина-ЕС

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Он примет участие в саммите Украина - Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский возглавляет делегацию Украины. Делегацию ЕС возглавляет президент Европейского совета Шарль Мишель.

Темами саммита являются:

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  • дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации,
  • углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС,
  • сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19,
  • дальнейшая поддержка со стороны ЕС процесса реформ в Украине.

Отдельное внимание уделят ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

Стороны также подпишут ряд финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

Напомним, глава Еврокомиссии не примет участие в саммите Украина-ЕС. Она пошла на самоизоляцию.

Как ранее сообщалось, саммит пройдет 6 октября, украинская сторона намерена обсудить на нем расширение доступа к внутреннему рынку ЕС, обновление торговой части Соглашения об ассоциации, а также "промышленный безвиз".

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Новости Украины Саммит Украина - ЕСВладимир Зеленский