Зеленський представив три фінальних питання всенародного опитування
Президент Володимир Зеленський офіційно оголосив три фінальних питання всенародного опитування. Опитування буде проводитись в день місцевих виборів, 25 жовтня.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні.
Так, будуть винесені питання:
- Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній раді до 300?
- Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
- Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
"Підтримуєш їх? Тоді приходь 25 жовтня на дільниці і дай нам знати твою думку", - повідомив Зеленський
Також президент закликав пропонувати питання для наступних опитувань.
Вісь три фінальні запитання з опитування: Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чі...Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 15 жовтня 2020 р.
Раніше Зеленський назвав два перших питання всеукраїнського опитування. Ними стали питання щодо довічного ув'язнення за корупцію та створення вільної економічної зони на Донбасі.
Як повідомляло РБК-Україна, оплачувати проведення всеукраїнського опитування планують коштом українських меценатів, а його проведенням опікуватиметься громадська організація.