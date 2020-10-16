Зеленский представил три финальных вопроса всенародного опроса
Президент Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса. Опрос будет проводиться в день местных выборов, 25 октября.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении.
Так, будут вынесены вопросы:
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
"Поддерживаешь их? Тогда приходи 25 октября на участок и дай нам знать твое мнение", - сообщил Зеленский.
Также президент призвал предлагать вопросы для следующих опросов.
Ось три фінальні запитання з опитування: Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи...Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 15 жовтня 2020 р.
Ранее Зеленский назвал два первых вопроса всеукраинского опроса. Ими стали вопросы относительно пожизненного заключения за коррупцию и создания свободной экономической зоны на Донбассе.
Как писало РБК-Украина, оплачивать проведение всеукраинского опроса планируют за счет украинских меценатов, а его проведением будет заниматься общественная организация.