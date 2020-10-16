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Зеленский представил три финальных вопроса всенародного опроса

Новина українською → Пятница 16 октября 2020 09:31
Зеленский представил три финальных вопроса всенародного опроса Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса. Опрос будет проводиться в день местных выборов, 25 октября.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

Так, будут вынесены вопросы:

  • Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300?
  • Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

"Поддерживаешь их? Тогда приходи 25 октября на участок и дай нам знать твое мнение", - сообщил Зеленский.

Также президент призвал предлагать вопросы для следующих опросов.

Ось три фінальні запитання з опитування: Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи...

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Ранее Зеленский назвал два первых вопроса всеукраинского опроса. Ими стали вопросы относительно пожизненного заключения за коррупцию и создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, оплачивать проведение всеукраинского опроса планируют за счет украинских меценатов, а его проведением будет заниматься общественная организация.

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