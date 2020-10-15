Україна передала в ТКГ списки полонених

Українська сторона передала в Тристоронню контактну групу (ТКГ) список з чотирьох категорій утримуваних осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Про це заявив координатор ОБСЄ в гуманітарній групі ТКГ Тоні Фріш при обговоренні питання взаємного звільнення утримуваних осіб, повідомляє прес-служба президента.

Крім того, Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ в Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту "Нормандське четвірки" в Парижі в грудні 2019 року.

Нагадаємо, чергове засідання ТГК Донбасом відбулося в режимі відеоконференції.

Під час засідання голова СММ ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що політичні питання, через які засідання групи з безпеки є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на першому місці в її роботі.

Як писало РБК-Україна, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що чергові переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки" можуть пройти наступного тижня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна така зустріч в нормандському форматі, за яким послідує результат.