ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна передала в ТКГ списки полонених

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 00:44
Україна передала в ТКГ списки полонених Фото: звільнення полонених в кінці 2019 (t/me/OP_UA)
Автор: Надія Собенко

Українська сторона передала в Тристоронню контактну групу (ТКГ) список з чотирьох категорій утримуваних осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Про це заявив координатор ОБСЄ в гуманітарній групі ТКГ Тоні Фріш при обговоренні питання взаємного звільнення утримуваних осіб, повідомляє прес-служба президента.

Крім того, Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ в Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту "Нормандське четвірки" в Парижі в грудні 2019 року.

Нагадаємо, чергове засідання ТГК Донбасом відбулося в режимі відеоконференції.

Під час засідання голова СММ ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що політичні питання, через які засідання групи з безпеки є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на першому місці в її роботі.

Як писало РБК-Україна, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що чергові переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки" можуть пройти наступного тижня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна така зустріч в нормандському форматі, за яким послідує результат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас обмін полоненими
NEWS
Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій
DAILY
У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією