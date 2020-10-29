ДБР викликало на допит голову Конституційного суду

Слідчий Державного бюро розслідувань викликав голову Конституційного суду України для допиту. Він запланований на 2 листопада.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень у яких слідчим шляхом перевіряється голова КСУ до вчинення злочинів у складі злочинної організації.

"Під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів. Так, Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на цьому тижні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Також суд заблокував роботу НАЗК і системи електронного декларування.

Незабаром в РНБО заявили, що дії Конституційного суду говорять про наявність плану проти України.

РБК-Україна писало, що в Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішень по декларуванню.