Зеленський може взяти участь у вечірньому засіданні "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу". На цій зустрічі нардепи обговорять законопроект президента про звільнення суддів Конституційного суду.

Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

За інформацією РБК-Україна, Зеленський планує особисто взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, про сьогоднішню зустріч нардепів РБК-Україна розповіла заступник голови фракції Євгенія Кравчук. Вона також додала, що буде обговорюватися можливість подання нових законів щодо суті скасованих Конституційним судом положень антикорупційного законодавства.

Зазначимо, Зеленський вже записав звернення до нардепів і закликав їх "жорстко перезавантажити" КСУ.

"Останні рішення КСУ - ці скандальні скасування фундаментальних законів - прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний суд за гроші, ми не зупинимо, то отримаємо протистояння на вулиці", - заявив президент.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Битва на Конституції: чим закінчиться протистояння Зеленського та КСУ" писало, що новий склад суду можна сформувати до середини 2021 року.