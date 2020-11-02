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У Раді назвали терміни для формування нового складу КСУ

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 08:16
У Раді назвали терміни для формування нового складу КСУ Фото: судді КСУ (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Мілан Лєліч

Новий склад Конституційного суду України можна буде сформувати до середини 2021 року. У партії "Слуга народу" кажуть, що в країні вже були ситуації, коли кризи доводилося вирішувати саме політико-правовими рішеннями.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря ("Слуга народу"), йдеться в матеріалі "Битва на Конституції: чим закінчиться протистояння Зеленського та КСУ".

За її словами, є чітко визначені терміни.

"Це легко порахувати, у законі про КСУ всі терміни визначені: і подання кандидатур, і проведення конкурсів, це від трьох до шести місяців. Але слід мати на увазі, що, звичайно ж, COVID вносить корективи", - сказала вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити проект судової реформи для її реалізації в Україні. Ця реформа включатиме очищення українських судів.

До цього він назвав рішення Конституційного суду по декларуванню публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів.

Президент також вніс до парламенту проект закону про припинення повноважень всіх суддів КСУ після рішення щодо декларування.

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