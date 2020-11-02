ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський може взяти участь у вечірньому засіданні "Слуги народу"

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 14:50
Зеленський може взяти участь у вечірньому засіданні "Слуги народу" Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу". На цій зустрічі нардепи обговорять законопроект президента про звільнення суддів Конституційного суду.

Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

За інформацією РБК-Україна, Зеленський планує особисто взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, про сьогоднішню зустріч нардепів РБК-Україна розповіла заступник голови фракції Євгенія Кравчук. Вона також додала, що буде обговорюватися можливість подання нових законів щодо суті скасованих Конституційним судом положень антикорупційного законодавства.

Зазначимо, Зеленський вже записав звернення до нардепів і закликав їх "жорстко перезавантажити" КСУ.

"Останні рішення КСУ - ці скандальні скасування фундаментальних законів - прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний суд за гроші, ми не зупинимо, то отримаємо протистояння на вулиці", - заявив президент.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Битва на Конституції: чим закінчиться протистояння Зеленського та КСУ" писало, що новий склад суду можна сформувати до середини 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Конституционный суд Украины Слуга народа
NEWS
Метро в Києві можуть закрити. Ляшко назвав умову
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Метро в Києві можуть закрити. Ляшко назвав умову
DAILY
Битва на Конституції: чим закінчиться протистояння Зеленського та КСУ
Мілан Лєліч, Олег Черниш Битва на Конституції: чим закінчиться протистояння Зеленського та КСУ