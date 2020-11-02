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Зеленский может поучаствовать в вечернем заседании "Слуги народа"

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 14:50
Зеленский может поучаствовать в вечернем заседании "Слуги народа" Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа". На этой встрече нардепы обсудят законопроект президента об увольнении судей Конституционного суда.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

По информации РБК-Украина, Зеленский планирует лично участвовать в заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, о сегодняшней встрече нардепов РБК-Украина рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук. Она также добавила, что будет обсуждаться возможность подачи новых законов по сути отмененных Конституционным судом положений антикоррупционного законодательства.

Отметим, Зеленский уже записал обращения к нардепам и призвал их "жестко перезагрузить" КСУ.

"Последние решения КСУ - это скандальная отмена фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, то получим противостояние на улице", - заявил президент.

Ранее РБК-Украина в материале "Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ" писало, что новый состав суда можно сформировать до середины 2021 года.

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