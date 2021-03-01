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Зеленський вимагає не зупиняти вакцинацію на вихідні та свята

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський вимагає не зупиняти вакцинацію в Україні на вихідні та свята. Вакцинація від COVID має проходити планово.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Зокрема, на нараді він вимагав чіткого плану вакцинації і продовження переговорів з виробниками для прискорення поставок вакцин. Крім того, він підняв питання про те, що свята не мають вплинути на процес імунізації проти COVID-19.

"Наші військові повинні отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. А значить, вакцинація повинна проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові і вихідні не зменшувати кількість вакцинованих", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна стало відомо, що за вихідні зробили лише 90 щеплень, а в неділю, 28 лютого, у мобільних бригад був вихідний.

Також повідомлялося, що записатися на вакцинацію можна в додатку "Дія". Для отримання послуги необхідно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина.

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Новини України Володимир ЗеленськийвакцинаціяCOVID-19
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