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Вакцинація в Україні: в Раді хочуть заслухати Степанова

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 11:33
Вакцинація в Україні: в Раді хочуть заслухати Степанова Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Віце-спікер Верховної ради Олена Кондратюк заявила про необхідність заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо вакцинації в Україні. Нардепи пропонують запросити його на годину запитань до уряду у ВР.

Про це вона сказала у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Вимагаю негайного звіту Степанова на годині запитань до уряду", - підкреслила замглави Ради.

За її словами, Степанов має відповісти щодо ефективності привезеної вакцини.

"Чи закуповувалася вакцина напряму чи через посередників. Міністр повинен озвучити, яка доведена ефективність цієї вакцини у відсотках... Але такими темпами, як далі вона проходить (вакцинація, - ред.), мені здається, якщо не змінити реальний стан вакцинації, вона буде повністю провалена", - сказала нардеп.

Крім того, перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що політсила також наполягає на заслуховуванні Степанова на годині запитань до уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі бажаючі українці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу. Зараз Україна вже має контракти на 30 мільйонів доз вакцин.

Як писало РБК-Україна, за суботу в Україні вакцинували майже 100 осіб.

Відзначимо, масова вакцинація в країні почалася 24 лютого. В Україні поки надійшли 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca, чергова партія очікується на початку березня.

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