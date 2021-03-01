Зеленский потребовал не останавливать вакцинацию на выходные и праздники

Президент Владимир Зеленский требует не останавливать вакцинацию в Украине на выходные и праздники. Вакцинация от COVID должна проходить планово.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.
В частности, на совещании он потребовал четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями для ускорения поставок вакцин. Кроме того, он поднял вопрос о том, что праздники не должны повлиять на процесс иммунизации против COVID-19.
"Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. А значит, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее РБК-Украина стало известно, что за выходные сделали всего 90 прививок, а в воскресенье, 28 февраля, у мобильных бригад был выходной.
Также сообщалось, что записаться на вакцинацию можно в приложении "Дія". Для получения услуги нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина.