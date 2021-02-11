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Зеленський поїхав на передову з послами G7

Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. З ним на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки"

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого, у районі проведення ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Підкреслимо, 11 лютого близько 9:30 ранку під Горлівкою снайпер ВС РФ важко поранив бійця ВСУ, в результаті чого він помер. Військовий помер у ході евакуації, попри надану медичну допомогу.

СММ ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 9 лютого. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

За домовленістю Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак проросійські бойовики регулярно порушують домовленості.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасG7
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