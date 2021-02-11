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Зеленский поехал на передовую с послами G7

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Донецкую область. С ним на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил", - указано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения ООС было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Подчеркнем, 11 февраля около 9:30 утра под Горловкой снайпер ВС РФ тяжело ранил бойца ВСУ, в результате чего он скончался. Военный умер в ходе эвакуации, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

СММ ОБСЕ зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе 9 февраля. В Луганской области боевики проводили учения с боевой стрельбой.

По договоренности Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако пророссийские боевики регулярно нарушают договоренности.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассG7
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