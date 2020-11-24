Зеленський підписав закон про виплати безробітним на організацію бізнесу

В Україні Фонд соціального страхування і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування уповноважили видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект.
Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.
Закон вносить зміни до розділу II "Прикінцеві положення" ЗУ про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.
У документі прописана можливість за рахунок коштів вищезазначених фондів фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.
Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Крім того, фонди також здійснюють:
Нагадаємо, 3 листопада Верховна рада прийняла відповідний законопроект №3692 у другому читанні, за нього проголосували 295 парламентаріїв.
Як писало РБК-Україна, на початку вересня Рада схвалила відповідний законопроект №3692 за основу.
Так, у кінці жовтня Нацбанк України поліпшив прогноз по безробіттю в Україні в 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%.