Зеленский подписал закон о выплатах безработным на организацию бизнеса

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.
В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.
Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Кроме того, фонды также осуществляют:
Напомним, 3 ноября Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3692 во втором чтении, за него проголосовали 295 парламентариев.
Как писало РБК-Украина, в начале сентября Рада одобрила соответствующий законопроект №3692 за основу.
Так, в конце октября Нацбанк Украины улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%.