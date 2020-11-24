Зеленский подписал закон о выплатах безработным на организацию бизнеса

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют:

страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);

страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);

страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Напомним, 3 ноября Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3692 во втором чтении, за него проголосовали 295 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Рада одобрила соответствующий законопроект №3692 за основу.

Так, в конце октября Нацбанк Украины улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%.