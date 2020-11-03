Фонди соцстраху будуть видавати виплати безробітним на організацію бізнесу

В Україні Фонд соціального страхування та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування уповноважили видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №3692 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 295 парламентарів. Він вносить зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

У документі прописана можливість за рахунок коштів вище зазначених фондів фінансувати видатки на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.

Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Крім того, фонди також здійснюють:

страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);

страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Нагадаємо, на початку вересня Рада ухвалила відповідний законопроект №3692 за основу.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня Нацбанк України поліпшив прогноз по безробіттю в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%. У липні НБУ прогнозував безробіття на рівні 10%.