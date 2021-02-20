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Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука. Санкції розраховані на три роки.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Санкції введені проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також кілька громадян Росії.

До санкційного списку потрапили:

  • Костянтин Вацьковський - громадянин Росії
  • Валерій Донченко - громадянин Росії
  • Наталя Лавренюк - громадянка України
  • Сергій Лісогор - громадянин Росії
  • Оксана Марченко - громадянка України
  • Олександр Маслюк - громадянин Росії
  • Віктор Медведчук - громадянин України
  • Михайло Попов - громадянин Росії

Конкретно санкції проти Медведчука передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також заборонений транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.

Крім того, він не зможе брати участь в приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.

Нагадаємо, на засіданні РНБО в п'ятницю, 19 лютого, були також прийняті важливі рішення щодо загострення ситуації на Донбасі. Через секретність їх не будуть розголошувати.

Також Зеленський доручив відповідним органам переглянути 5 сценаріїв щодо врегулювання на Донбасі. Ці сценарії були затверджені в грудні 2019 року.

Крім цього, Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського доручила повернути в державну власність нафтопровід "Самара - Західний напрямок". По території України проходить 1433 км нафтопроводу.

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Новини України Віктор МедведчукВолодимир Зеленський
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