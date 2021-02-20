Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука. Санкції розраховані на три роки.
Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Офісу президента.
Санкції введені проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також кілька громадян Росії.
До санкційного списку потрапили:
Конкретно санкції проти Медведчука передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також заборонений транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.
Крім того, він не зможе брати участь в приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.
Нагадаємо, на засіданні РНБО в п'ятницю, 19 лютого, були також прийняті важливі рішення щодо загострення ситуації на Донбасі. Через секретність їх не будуть розголошувати.
Також Зеленський доручив відповідним органам переглянути 5 сценаріїв щодо врегулювання на Донбасі. Ці сценарії були затверджені в грудні 2019 року.
Крім цього, Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського доручила повернути в державну власність нафтопровід "Самара - Західний напрямок". По території України проходить 1433 км нафтопроводу.