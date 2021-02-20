Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.

В санкционный список попали:

Константин Вацковский - гражданин России

Валерий Донченко - гражданин России

Наталья Лавренюк - гражданка Украины

Сергей Лисогор - гражданин России

Оксана Марченко - гражданка Украины

Александр Маслюк - гражданин России

Виктор Медведчук - гражданин Украины

Михаил Попов - гражданин России

Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за границу.

Кроме того, он не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.