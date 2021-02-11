Зеленський про перемир'я на Донбасі: нам не просто його дотримуватися

Президент Володимир Зеленський під час відвідування зони проведення операції Об'єднаних сил заявив, що українській стороні складно дотримуватися перемир'я. Глава держави зазначив, що Україна продовжує виконуватися нормандські домовленості.

Про це йшлося під час прес-конференції президента, яку транслював канал "Україна 24" .

"Україна дотримується нормандських домовленостей. 27 липня відбулася найголовніша домовленість, бо про режим припинення вогню говорять 7 років, але 27 липня він був введений в дію. Нам не просто його дотримуватися", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що перемир'я на Донбасі потрібне тільки Україні, однак українські військові не дадуть противнику його зірвати.

"Ми були на трьох точках. Саме на цих напрямках були ускладнення та найбільша кількість порушень режиму припинення вогню. Ми розуміємо, що відбувається, ми розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам, а сепаратисти хочуть його зірвати, але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити", - наголосив президент.