В ОБСЄ пояснили, чому не розслідуються порушення "тиші" на Донбасі

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Халіт Чевік пояснив, чому порушення перемир'я на Донбасі не розслідуються. За його словами, сторони не змогли домовитися про створення спільного механізму для прийняття заходів.

Про це він сказав у ході засідання Радбезу ООН.

"Виникла важлива перешкода, оскільки сторони не змогли домовитися про створення спільного координаційного механізму для вжиття заходів та розслідування ймовірних порушень у цілях як деескалації, так і розв'язання проблем безкарності", - зазначив Чевік.

Він підкреслив, що цей механізм міг би служити важливим заходом зміцнення довіри, "якої досі не вистачало".

"На жаль, змушений констатувати, що обговорення цього питання в робочій групі зайшло в глухий кут, оскільки позиції на переговорах посилилися. Попри заклики до вжиття заходів до безкарності, сторони не продемонстрували прихильність цьому принципу", - сказав глава СММ ОБСЄ.