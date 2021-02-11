ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський про перемир'я на Донбасі: нам не просто його дотримуватися

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 лютого 2021 18:38
Зеленський про перемир'я на Донбасі: нам не просто його дотримуватися Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський під час відвідування зони проведення операції Об'єднаних сил заявив, що українській стороні складно дотримуватися перемир'я. Глава держави зазначив, що Україна продовжує виконуватися нормандські домовленості.

Про це йшлося під час прес-конференції президента, яку транслював канал "Україна 24".

"Україна дотримується нормандських домовленостей. 27 липня відбулася найголовніша домовленість, бо про режим припинення вогню говорять 7 років, але 27 липня він був введений в дію. Нам не просто його дотримуватися", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що перемир'я на Донбасі потрібне тільки Україні, однак українські військові не дадуть противнику його зірвати.

"Ми були на трьох точках. Саме на цих напрямках були ускладнення та найбільша кількість порушень режиму припинення вогню. Ми розуміємо, що відбувається, ми розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам, а сепаратисти хочуть його зірвати, але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити", - наголосив президент.

Нагадаємо, нещодавно глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перемир'я на Донбасі вже немає, а Росія почала діяти зухвало.

Додамо, в ОБСЄ пояснили, чому організація не розслідує порушення перемир'я на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Донбас перемирие
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень