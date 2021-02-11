Зеленский о перемирии на Донбассе: нам не просто его соблюдать

"Украина придерживается нормандских договоренностей. 27 июля состоялась самая главная договоренность, ибо о режиме прекращения огня говорят 7 лет, но 27 июля он был введен в действие. Нам не просто его соблюдать", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что перемирие на Донбассе нужно только Украине, однако украинские военные не дадут противнику его сорвать.

"Мы были на трех точках. Именно на этих направлениях были осложнения и наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать", - подчеркнул президент.