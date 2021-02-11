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Зеленский о перемирии на Донбассе: нам не просто его соблюдать

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 февраля 2021 18:38
Зеленский о перемирии на Донбассе: нам не просто его соблюдать Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский во время посещения зоны проведения операции Объединенных сил заявил, что украинской стороне сложно соблюдать перемирие. Глава государства отметил, что Украина продолжает выполняться нормандские договоренности.

Об этом шла речь во время пресс-конференции президента, которую транслировал канал "Украина 24".

"Украина придерживается нормандских договоренностей. 27 июля состоялась самая главная договоренность, ибо о режиме прекращения огня говорят 7 лет, но 27 июля он был введен в действие. Нам не просто его соблюдать", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что перемирие на Донбассе нужно только Украине, однако украинские военные не дадут противнику его сорвать.

"Мы были на трех точках. Именно на этих направлениях были осложнения и наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать", - подчеркнул президент.

Напомним, недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перемирия на Донбассе уже нет, а Россия начала действовать дерзко.

Добавим, в ОБСЕ объяснили, почему организация не расследует нарушения перемирия на Донбассе.

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