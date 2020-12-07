Зеленський схвалив підтримку бізнесу на карантині

Президент Володимир Зеленський підписав законопроекти про підтримку бізнесу під час дії карантину в Україні. Зокрема, документи передбачають фінансову допомогу постраждалому від обмежень бізнесу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Схвалені документи передбачають надання допомоги у розмірі 8 тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок карантину, та фізичним особам-підприємцям, які через обмеження втратили частину доходу.

Отримати допомогу не зможуть ФОПи, які зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності законом, які у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також ті, чий вид діяльності не підпадає під карантин.

Також одноразову матеріальну допомогу отримають компанії для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час карантину. Ця норма стосується підприємств, які на час набуття чинності законом вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з карантином.

Крім того, передбачається одноразова компенсація суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зеленський також схвалив продовження дії ліцензій на продаж алкоголю на період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення.

Також глава держави погодив списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за всіма податками та зборами не перевищує 3060 гривень. Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року.

До 29 грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Нагадаємо, запропонований президентом закон про матеріальну допомогу підприємцям під час карантину Рада підтримала 4 грудня.