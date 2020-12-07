Зеленский одобрил поддержку бизнеса на карантине

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о поддержке бизнеса во время действия карантина в Украине. В частности, документы предусматривают финансовую помощь пострадавшему от ограничений бизнесу.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Одобренные документы предусматривают предоставление помощи в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие карантина, и физическим лицам-предпринимателям, которые из-за ограничений потеряли часть дохода.

Получить помощь не смогут ФОПы, зарегистрированные менее чем за три месяца до вступления в силу закона, которые в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также те, чей вид деятельности не подпадает под карантин.

Также одноразовую материальную помощь получат компании для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время карантина. Эта норма касается предприятий, которые на время вступления в силу закона вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с карантином.

Кроме того, предусматривается единовременная компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на оплату ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.

Зеленский также одобрил продление действия лицензий на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания.

Также глава государства одобрил списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен. Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года.

До 29 декабря 2021 отсрочено погашение налогового долга физических лиц, в том числе самозанятых лиц, если в общей сумме он не превышает 6800 гривен.

Напомним, предложенный президентом закон о материальной помощи предпринимателям во время карантина Рада поддержала 4 декабря.