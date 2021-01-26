Зеленський стурбований виконанням держзамовлень в оборонному секторі, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський стурбований формуванням та виконанням державного оборонного замовлення. У зв'язку з цим Рада національної безпеки і оборони провів міжвідомчу нараду.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав неприпустимим необґрунтоване перегляд основних показників оборонного замовлення протягом року після його затвердження неприпустимо. Це можливо тільки при форс-мажорних обставинах.

"Глава держави стурбований процесом формування та виконання державного оборонного замовлення за результатами минулого року", - заявив Данілов.

Також він нагадав, що президент доручив підготувати до розгляду на засіданні РНБО питання щодо розвитку авіабудівної галузі одночасно з розглядом звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

"Щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром" ще раз підкреслюю, що напрямки та завдання щодо його реформування і розвитку повинні бути узгоджені зі Стратегією розвитку ОПК", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" заявили, що за підсумками 2020 року концерн виконав на 100% оборонне держзамовлення.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній раді рекомендували ліквідувати "Укроборонпром". Детальніше про те, що буде з концерном - у матеріалі РБК-Україна.